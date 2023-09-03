Генштаб: За сутки ВСУ поразили 10 артиллерийских средств и ЗРК противника

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 557-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло более 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, это, в частности, Ворожба, Мезеновка, Кондратовка, Уланово Сумской области и Волчанск, Гатище, Бударки, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Дворичанское, Колодязное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клищиевки, Курдюмовки, Северного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невельское, Карловка, Авдеевка, Северное, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийскиме обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботиного Запорожской области. Артиллерийские обстрелы противника пришлись по более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Малиновка, Красное, Гуляйпольское, Орехов, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Антоновки, Николаевки, Ольговки. Артиллерийские и минометные обстрелы пришлись по Николаевке Херсонской области и городе Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.