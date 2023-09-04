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Сложные победы Арсенала и Барселоны, Кривбасс в первой тройке УПЛ. Главные новости за 3 сентября

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А также матчи Коваленко и Малиновского в Италии, Жирона берет три очка

Сложные победы Арсенала и Барселоны, Кривбасс в первой тройке УПЛ. Главные новости за 3 сентября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 3 сентября

Кривбасс разгромил Колос и поднялся на третье место

Криворожский "Кривбасс" в третий раз победил в нынешнем сезоне, забив три гола на выезде "Колосу". Максим Задерака сделал дубль, еще один мяч на счету Понедельника. Только "Шахтер" забил в УПЛ больше голов, чем "Кривбасс" (14 против 11). Команда Юрия Вернидуба за счет разницы мячей опережает на третьем месте "Рух".

Ничьи Руха с Металлистом 1925 и Днепра-1 с ЛНЗ

"Рух" вылетел из первой тройки, потеряв очки в домашней игре с "Металлистом 1925". Львовяне пропустили первыми (красивый гол Русина), но Жичиков установил равновесие, срезав мяч в свои ворота. "Рух" играл в большинстве последние 20 минут, но не воспользовалось преимуществом (1:1). Ничья была зафиксирована и в игре "Днепра-1" с "ЛНЗ". В матче почти не было моментов, а соответственно и голов. 0:0.

Арсенал феерически обыграл Манчестер Юнайтед

В центральном матче тура АПЛ "Арсенал" смог дожать на своем поле МЮ. До 90+6 минуты счет сохранялся ровным (Эдегор ответил на гол Рашфорда), пока Райс не вывел "Арсенал" вперед голом после углового. Впоследствии еще один мяч добавил Жезус – 3:1. В другом матче дня "Ливерпуль" уверенно справился с "Астон Виллой" (3:0).

Барселона сумела одолеть Осасуну

Чемпиону Испании тяжело далась выездная игра в Памплоне. "Осасуна" сумела отыграться во втором тайме, но на 86-й минуте "Барса" получила право на пенальти, и с точки точно пробил Левандовский – 2:1. Победила в своем матче и "Жирона", минимально одолев "Лас-Пальмас" (1:0). Цыганков начал матч в старте, Довбик вышел на смену во втором тайме.

Поражения команд Малиновского и Коваленко

Воскресенье было неудачным днем для украинцев в Серии А. Руслан Малиновский не помог "Дженоа" взять хоть какие-то очки в игре с "Торино" (0:1), а Виктор Коваленко проиграл с "Эмполи" туринскому "Ювентусу" (0:2) .

ПСЖ разгромил Лион

"Пари Сен-Жермен" одерживает вторую подряд победу в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике разгромила "Лион". Килиан Мбаппе сделал дубль, еще по мячу положили Асенсио и Хакими. "Ткачи" смогли ответить только голом Толиссо. После четырех туров "ПСЖ" занимает в турнирной таблице второе место, "Лион" – последний.

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