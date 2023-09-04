Ликвидация живой силы и уничтожение артсистем. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 04.09.23.

За воскресенье, 3 сентября, было ликвидировано еще 460 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 265120 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 131 единицу техники и вооружения. В частности, добавилось 29 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: