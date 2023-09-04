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Ликвидация живой силы и уничтожение артсистем. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За воскресенье, 3 сентября, было ликвидировано еще 460 оккупантов

Ликвидация живой силы и уничтожение артсистем. Генштаб обновил данные о потерях россиян

The New York Times

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 04.09.23.

За воскресенье, 3 сентября, было ликвидировано еще 460 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 265120 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 131 единицу техники и вооружения. В частности, добавилось 29 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4480 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8663 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 5611 (+29) ед,
  • РСЗО - 741 (+2) ед,
  • средства ПВО - 503 (1) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4481 (+37),
  • крылатые ракеты - 1447 (0),
  • корабли / катера - 19 (1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8149 (+37) ед,
  • специальная техника - 847 (+6).
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В статье: война с россией
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