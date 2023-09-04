Ликвидация живой силы и уничтожение артсистем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За воскресенье, 3 сентября, было ликвидировано еще 460 оккупантов
The New York Times
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 04.09.23.
За воскресенье, 3 сентября, было ликвидировано еще 460 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 265120 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 131 единицу техники и вооружения. В частности, добавилось 29 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4480 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 8663 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 5611 (+29) ед,
- РСЗО - 741 (+2) ед,
- средства ПВО - 503 (1) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4481 (+37),
- крылатые ракеты - 1447 (0),
- корабли / катера - 19 (1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8149 (+37) ед,
- специальная техника - 847 (+6).
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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