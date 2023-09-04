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Утренняя атака дронов: Россия атаковала юг Одесской области и Днепропетровщину

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Некоторые цели были уничтожены, но были и попадания

Утренняя атака дронов: Россия атаковала юг Одесской области и Днепропетровщину

фото - Ukraine NOW

UA-Футбол
Новина українською

Утром понедельника, четвертого сентября 2023 года, Россия совершила очередную атаку на Украину БПЛА. В этот раз под удар попали юг Одесской области, а также Днепропетровская область.

Как сообщают представители местных властей, в небе над Днепропетровщиной уничтожены шесть беспилотников. Однако есть попадания по объектам местной инфраструктуры. Вспыхнул пожар. На месте работают соответствующие службы.

По предварительной информации, раненых и погибших нет.

В Одесской области атаки подверглась гражданская инфраструктура Подунавья. Системой ПВО уничтожено 17 летательных аппаратов. В то же время в двух территориальных общинах зафиксировано попадание: повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий.

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В статье: война с россией
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