Утренняя атака дронов: Россия атаковала юг Одесской области и Днепропетровщину

Утром понедельника, четвертого сентября 2023 года, Россия совершила очередную атаку на Украину БПЛА. В этот раз под удар попали юг Одесской области, а также Днепропетровская область.

Как сообщают представители местных властей, в небе над Днепропетровщиной уничтожены шесть беспилотников. Однако есть попадания по объектам местной инфраструктуры. Вспыхнул пожар. На месте работают соответствующие службы.

По предварительной информации, раненых и погибших нет.

В Одесской области атаки подверглась гражданская инфраструктура Подунавья. Системой ПВО уничтожено 17 летательных аппаратов. В то же время в двух территориальных общинах зафиксировано попадание: повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий.