Воздушные силы ВСУ отчитались о ночной работе: уничтожено более двадцати вражеских беспилотников

Как уже сообщалось ранее, враг в ночь на четвертое сентября атаковал Украину несколькими десятками беспилотников. Под удар попали Одесская и Днепропетровская области. Местные власти сообщили о прилетах.

Воздушные силы ВСУ, в свою очередь, сообщили, сколько летательных аппаратов было обезврежено в украинском небе за эту ночь. Всего сбить удалось 23 БпЛА.

"Всего зафиксированы пуски 32 "шахедов", атаковавших Одесскую и Днепропетровскую области. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БпЛА", - сообщила пресс-служба Воздушных сил.

Напомним также, что ранее Генштаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной.