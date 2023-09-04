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Воздушные силы ВСУ отчитались о ночной работе: уничтожено более двадцати вражеских беспилотников

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Воздушные силы ВСУ отчитались о ночной работе: уничтожено более двадцати вражеских беспилотников

Колаж - Повітряні сили ЗСУ

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Как уже сообщалось ранее, враг в ночь на четвертое сентября атаковал Украину несколькими десятками беспилотников. Под удар попали Одесская и Днепропетровская области. Местные власти сообщили о прилетах.

Воздушные силы ВСУ, в свою очередь, сообщили, сколько летательных аппаратов было обезврежено в украинском небе за эту ночь. Всего сбить удалось 23 БпЛА.

"Всего зафиксированы пуски 32 "шахедов", атаковавших Одесскую и Днепропетровскую области.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БпЛА", - сообщила пресс-служба Воздушных сил.

Напомним также, что ранее Генштаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной.

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В статье: война с россией
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