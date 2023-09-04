Воздушные силы ВСУ отчитались о ночной работе: уничтожено более двадцати вражеских беспилотников
Робота продолжается
Колаж - Повітряні сили ЗСУ
Как уже сообщалось ранее, враг в ночь на четвертое сентября атаковал Украину несколькими десятками беспилотников. Под удар попали Одесская и Днепропетровская области. Местные власти сообщили о прилетах.
Воздушные силы ВСУ, в свою очередь, сообщили, сколько летательных аппаратов было обезврежено в украинском небе за эту ночь. Всего сбить удалось 23 БпЛА.
"Всего зафиксированы пуски 32 "шахедов", атаковавших Одесскую и Днепропетровскую области.
Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БпЛА", - сообщила пресс-служба Воздушных сил.
Напомним также, что ранее Генштаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной.
Популярное сейчас
- Эмоции и спорные моменты. Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1. Обзор матча и видео голов
- Серия А. Боевой корабль Интера снес Фиорентину, Дженоа проигрывает после ухода Малиновского, дебют Коваленко
- Тен Хаг: Второй гол Арсенала не должны были засчитать
- Шахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО