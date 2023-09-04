Алексей Резников подал в отставку с должности Министра обороны Украины
Соответствующее заявление уже направлено в Верховную Раду
Фото - твіттер Олексія Резнікова
Алексей Резников подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке с должности Министра обороны. Документ датирован четвертым сентября 2023-го года.
Как известно, преемником Резникова в должности главы Министерства обороны Украины станет Рустем Умеров. Об этом в своем традиционном обращении к нации накануне объявил президент Украины Владимир Зеленский.
Алексей Резников работал в должности Министра обороны Украины с четвертого ноября 2021-го года. Во время полномасштабного вторжения россиян Резников работал сначала в переговорной группе украинской делегации, а затем, среди прочего, занимался отладкой поставок оружия и амуниции для войска.
I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 4, 2023
It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.
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В последнее время резонанс в обществе имели коррупционные скандалы, связанные с ведомством, возглавляемым Резниковым.
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