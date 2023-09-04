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Алексей Резников подал в отставку с должности Министра обороны Украины

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Соответствующее заявление уже направлено в Верховную Раду

Алексей Резников подал в отставку с должности Министра обороны Украины

Фото - твіттер Олексія Резнікова

UA-Футбол
Новина українською

Алексей Резников подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке с должности Министра обороны. Документ датирован четвертым сентября 2023-го года.

Как известно, преемником Резникова в должности главы Министерства обороны Украины станет Рустем Умеров. Об этом в своем традиционном обращении к нации накануне объявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Алексей Резников работал в должности Министра обороны Украины с четвертого ноября 2021-го года. Во время полномасштабного вторжения россиян Резников работал сначала в переговорной группе украинской делегации, а затем, среди прочего, занимался отладкой поставок оружия и амуниции для войска.

В последнее время резонанс в обществе имели коррупционные скандалы, связанные с ведомством, возглавляемым Резниковым.

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В статье: война с россией
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