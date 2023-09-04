ГУР опубликовали документальный фильм о российском пилоте, который перегнал в Украину вертолет Ми-8

Главное управление разведки Минобороны Украины в документальном фильме "Сбитые летчики России" рассекретило подробности спецоперации, в рамках которой российский пилот передал вертолет Ми-8АМТШ.

Спецоперация по похищению и захвату нового российского вертолета Ми-8АМТШ с бронированной кабиной получила кодовое название "Синица". Ее готовили несколько месяцев и провели 9 августа 2023 года на территории Волчанской общины на Харьковщине.

Добычей украинских разведчиков с бортовым номером 62 стала ценная документация и секретно-техническое оборудование. Это уже нанесло значительный ущерб военной авиации России.

Как отметили в ГУР МО, в документальном фильме раскрывается личность российского пилота, который перегнал в Украину вертолет Ми-8АМТШ ВКС РФ. Это капитан Максим Кузьминов, командир вертолета Ми-8.

28-летний российский пилот служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации государства-агрессора - в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации в приморском крае РФ. Максим Кузьминов сам связался с представителем украинской разведки.