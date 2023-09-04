МИД Украины заявило, что в ходе ночной атаки на Украину Россия попала беспилотниками по территории Румынии

В ходе ночной атаки на Украину Россия запустила беспилотники по территории соседней Румынии. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили:

"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО. Призываем партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которая усилит защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств".

Отметим, что в ночь на понедельник, четвертого сентября, Россия выпустила по Украине 32 БпЛА, 23 из которых были обезврежены силами ПВО.

Также добавим, что ранее уже имели место инциденты, когда в результате российской агрессии, направленной на Украину, взрывные объекты падали на территорию страны НАТО.

На событие в своем телеграмм-канале отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.