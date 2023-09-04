Румыния отреагировала на российские беспилотники: не представляют угрозы

В понедельник, четвертого сентября, МИД Украины заявило о том, что в результате ночной атаки России беспилотники агрессора ударили по территории Румынии. Страна, являющаяся членом ЕС и НАТО, отреагировала на инцидент:

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"Ни в одном из эпизодов использованные РФ ударные средства не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии", - говорится в официальном заявлении Министерства обороны Румынии.

Напомним также, что всего в ночь на понедельник Россия атаковала Украину 32-я беспилотными летательными аппаратами. Силы ПВО обезвредили 23 из них.