Румыния отреагировала на российские беспилотники: не представляют угрозы
Традиционная позиция стран-членов НАТО
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В понедельник, четвертого сентября, МИД Украины заявило о том, что в результате ночной атаки России беспилотники агрессора ударили по территории Румынии. Страна, являющаяся членом ЕС и НАТО, отреагировала на инцидент:
"Ни в одном из эпизодов использованные РФ ударные средства не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии", - говорится в официальном заявлении Министерства обороны Румынии.
Напомним также, что всего в ночь на понедельник Россия атаковала Украину 32-я беспилотными летательными аппаратами. Силы ПВО обезвредили 23 из них.
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