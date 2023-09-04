  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным
В тренде

Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Общие новости
(1 голосов)

Путин заявил, что намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Украине и Сирии, а также зерновую сделку

Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению российского коллеги Владимира Путина прибыл с однодневным рабочим визитом в Сочи. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Важнейшим пунктом повестки дня переговоров президентов станет соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого Москва вышла 17 июля.

Стороны также обсудят последние события в российско-украинской войне, состояние двусторонних турецко-российских отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли, экономики и туризма.

В поездке турецкого лидера сопровождают жена Эмине Эрдоган, глава разведки и ряд министров.

Российские СМИ сообщили о начале переговоров Эрдогана и Путина. Планируется, что обсуждение начнется с участием делегаций, а затем главы государств продолжат переговоры в узком составе, который пройдет в формате обеда.

Путин заявил, что намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Украине и Сирии, а также зерновую сделку: "Конечно, не оставим без внимания вопросы, связанные с "украинским кризисом". Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о зерновой сделке, мы открыты для переговоров по этому вопросу".

Эрдоган выразил надежду, что по итогам переговоров с Путиным будет сделано важное объявление, которое станет "шагом навстречу африканским странам".

По теме
yellow-arrow
Резников: Не существует ядерного оружия, которое уничтожит такую большую страну, у нас большая территория
yellow-arrow
Резников рассказал, во сколько обходится Украине один день войны
yellow-arrow
Сразу три украинца вошли в 100 лучших молодых футболистов Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
suspilne

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде