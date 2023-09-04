Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению российского коллеги Владимира Путина прибыл с однодневным рабочим визитом в Сочи. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Важнейшим пунктом повестки дня переговоров президентов станет соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого Москва вышла 17 июля.

Стороны также обсудят последние события в российско-украинской войне, состояние двусторонних турецко-российских отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли, экономики и туризма.

В поездке турецкого лидера сопровождают жена Эмине Эрдоган, глава разведки и ряд министров.

Российские СМИ сообщили о начале переговоров Эрдогана и Путина. Планируется, что обсуждение начнется с участием делегаций, а затем главы государств продолжат переговоры в узком составе, который пройдет в формате обеда.

Путин заявил, что намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Украине и Сирии, а также зерновую сделку: "Конечно, не оставим без внимания вопросы, связанные с "украинским кризисом". Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о зерновой сделке, мы открыты для переговоров по этому вопросу".

Эрдоган выразил надежду, что по итогам переговоров с Путиным будет сделано важное объявление, которое станет "шагом навстречу африканским странам".