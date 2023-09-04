Резников рассказал, во сколько обходится Украине один день войны

Ежедневные расходы Украины на войну с Россией составляют 100 миллионов долларов. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Укринформу, обнародованном в понедельник, 4 сентября.



"День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 млн долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству - военно-политическому руководству, всем - от местных руководителей до парламента, правительства, президента, что все делают волонтеры. Это не так", - заявил Резников.

Он добавил, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сей день - это 3% от всего, что "попало на войну".

Резников пояснил, что фактически армию обеспечивают граждане Украины, потому что работают и платят налоги, которые направляются в государственный бюджет, а оттуда - в том числе на армию.

"Армия сегодня - самый большой потребитель средств. Но средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных. Поэтому надо работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей", - добавил он.

Ранее стало известно, что годовые расходы Украины на оборону составляют 2 трлн гривен. Украинское государство финансирует оборонные нужды, а средства на все остальное предоставляют западные партнеры.