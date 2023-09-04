Резников: Не существует ядерного оружия, которое уничтожит такую большую страну, у нас большая территория
Еще вопрос, в каком она у них состоянии
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Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия не сможет уничтожить Украину ядерным оружием.
Об этом он рассказал в интервью Укринформу.
"Не существует ядерного оружия, которое уничтожит такую большую страну, у нас большая территория. Еще вопрос, в каком она у них состоянии. В 1998 году россияне делали последнее испытание ядерного оружия в Казахстане на полигоне", - пояснил глава Минобороны.
По словам Резникова, ни одна ядерная бомба не преодолеет сопротивление украинцев.
"Смотрите, те преступления, которые они совершили на востоке Украины и на юге, где преимущественно жило русскоязычное население - Харьковщина, Волноваха, Мариуполь, там большинство людей говорили по-русски, мы же вами это знаем, они их ненавидят, они сопротивляются, ребята воюют , потому что россияне – враги, им никто не простит, им никто не подарит. Уже поколение растут, для которых россиянин – это враг, они на десятилетия прокляты для всего мира, не могут проклятые выиграть, это нереально", - добавил министр.
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