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"Для признания геноцида в Украине нет достаточных доказательств" - глава Комиссии ООН

Общие новости
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Комиссия не имеет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации

"Для признания геноцида в Украине нет достаточных доказательств" - глава Комиссии ООН

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине нет достаточных доказательств, юридически соответствующих Конвенции, чтобы признать войну в стране геноцидом.

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Об этом заявил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе на пресс-конференции в Киеве, информирует "Радио Свобода".

"На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что (в Украине – ред.) происходит геноцид", – ответил он журналистам.

По словам Мёсе, Комиссия не имеет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации Конвенции о геноциде.

"Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении. Поэтому мы исследуем это шаг за шагом. На данный момент у нас нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде. Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия (для признания геноцида – ред.), которые подтверждены судебной практикой", - отметил председатель Комиссии.

В то же время Мёсе добавил, что расследование в Украине будут продолжаться. Ранее Комиссия уже отмечала, что "в российских СМИ были определенные заявления, которые, возможно, могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду".

Он пояснил, что "этот вопрос не следует рассматривать отдельно от других наших выводов".

"Как вы знаете, мы обнаружили большое количество военных преступлений. Мы обнаружили, что по крайней мере по двум темам, а именно пыткам и атакам (по энергетической инфраструктуре Украины – ред.) с октября 2022 года, вопрос состоит в том, следует ли рассматривать их как преступления против человечности...И мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности. Поэтому я считаю, что полезно посмотреть на все в контексте", - подытожил Мёсе.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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Prideman (Lviv)
04.09.2023 в 17:35
Треба їх відвезти після перемоги до Маріуполя. Хай подивляться на оті всі безіменні могили. І взагалі ООН як організація вже не раз показала свою повну безпорадність. Можуть лише стурбованість висловлювати
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.09.2023 в 17:08
Ця газпромівська комісія ООН , прям сто пудів незалежна . Вдавіться , сучі потрохи , кривавими рублями !
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