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Украина против Англии и другие отборочные игры к Евро-2024. Расписание матчей на 4 – 10 сентября

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Пауза в национальных топ-чемпионатах, но не в футболе

Украина против Англии и другие отборочные игры к Евро-2024. Расписание матчей на 4 – 10 сентября

фото - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В клубном сезоне наступила пауза. Акценты будут смещены на футбол сборных, где в первые дни сентября продолжится отбор на чемпионат Европы-2024. Свой матч в частности сыграет и сборная Украины. Придется хорошо поработать, ведь соперником выступит грозная сборная Англии. Этот матч и другие – в традиционном расписании игр от UA-Футбол.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Четверг, седьмое сентября

Футбольная неделя начнется фактически в четверг, когда возобновится отбор к Евро-2024. Бросается в глаза противостояние Нидерландов и Греции. Первые идут за пределами проходной зоны в таблице, а вторая – сразу за спиной Франции. Сама же Франция сыграет с Ирландией, считающей этого соперника принципиальным.

  • Нидерланды – Греция. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Польша – Фарерские острова. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Сербия – Венгрия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Словения – Северная Ирландия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Франция – Ирландия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Чехия – Албания. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Пятница, восьмое сентября

Отбор к чемпионату Европы продолжится и одним из топ-матчей этого дня является матч Грузия - Испания. Любопытно будет и в Словакии, где местная сборная примет Португалию. Не забываем также, что сборную Армении пытается вывести на форум украинский тренер Александр Петраков. Ему играть с Турцией. В то же время, для тех, кто скучает именно по украинскому футболу, календарь предлагает Первую и Вторую лиги. Матчи будут сыграны в 17 и 18 часов.

  • "Звягель" – "Чайка". 17:00 Вторая лига. YouTube
  • "Кремень" – "Ингулец". 18:00. Первая лига. YouTube
  • "Мариуполь" – "Диназ". 18:00. Первая лига. YouTube
  • Грузия – Испания. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Словакия – Португалия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Турция – Армения. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Суббота, девятое сентября

Главный день недели для украинского футбола – суббота. В это время национальная сборная Украины сыграет свой очередной матч в отборе к Евро-2024. Соперником будет Англия. Параллельно в нашей группе сыграют итальянцы с северными македонцами, а в другой группе обещает получиться интересной битва Израиля и Румынии. Ну и Швейцария против Косово – здесь есть определенные этнически-национальные особенности, что тоже заставляет обратить внимание на этот матч.

  • Азербайджан – Бельгия. 17:00. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
  • "Агробизнес" – "Карпаты". 18:00. Первая лига. YouTube
  • Эстония – Швеция. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Украина – Англия 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO, Общественное
  • Косово – Швейцария. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Северная Македония – Швейцария. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Румыния – Израиль. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Восвресенье, десятое сентября

Последний день недели снова обрадует любителей футбола матчами Первой лиги Украины, но также продолжится и отбор к Евро-2024. Бесспорный топ-матч дня – это противостояние Дании и Франции. Интересно, справится ли Польша с Албанией, а Нидерланды – с Ирландией. Следует обратить внимание на далекий Казахстан, где местная сборная всех соперников принимает "гостеприимно".

  • Казахстан – Северная Ирландия. 16:00. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
  • "Горняк-Спорт" – "Полтава". 18:00. Первая лига. YouTube
  • "Нива" (Бузовая) – "Хуст". 18:00. Первая лига. YouTube
  • "Подолье" – "Нива" (Тернополь). 18:00. Первая лига. YouTube
  • Франция – Дания 19:00. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Албания – Польша. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Ирландия – Нидерланды. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
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В статье: Украина Первая лига отбор на Евро-2024
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