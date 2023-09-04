Украина против Англии и другие отборочные игры к Евро-2024. Расписание матчей на 4 – 10 сентября
Пауза в национальных топ-чемпионатах, но не в футболе
фото - УАФ
В клубном сезоне наступила пауза. Акценты будут смещены на футбол сборных, где в первые дни сентября продолжится отбор на чемпионат Европы-2024. Свой матч в частности сыграет и сборная Украины. Придется хорошо поработать, ведь соперником выступит грозная сборная Англии. Этот матч и другие – в традиционном расписании игр от UA-Футбол.
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Четверг, седьмое сентября
Футбольная неделя начнется фактически в четверг, когда возобновится отбор к Евро-2024. Бросается в глаза противостояние Нидерландов и Греции. Первые идут за пределами проходной зоны в таблице, а вторая – сразу за спиной Франции. Сама же Франция сыграет с Ирландией, считающей этого соперника принципиальным.
- Нидерланды – Греция. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Польша – Фарерские острова. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Сербия – Венгрия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Словения – Северная Ирландия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Франция – Ирландия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Чехия – Албания. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
Пятница, восьмое сентября
Отбор к чемпионату Европы продолжится и одним из топ-матчей этого дня является матч Грузия - Испания. Любопытно будет и в Словакии, где местная сборная примет Португалию. Не забываем также, что сборную Армении пытается вывести на форум украинский тренер Александр Петраков. Ему играть с Турцией. В то же время, для тех, кто скучает именно по украинскому футболу, календарь предлагает Первую и Вторую лиги. Матчи будут сыграны в 17 и 18 часов.
- "Звягель" – "Чайка". 17:00 Вторая лига. YouTube
- "Кремень" – "Ингулец". 18:00. Первая лига. YouTube
- "Мариуполь" – "Диназ". 18:00. Первая лига. YouTube
- Грузия – Испания. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Словакия – Португалия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Турция – Армения. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
Суббота, девятое сентября
Главный день недели для украинского футбола – суббота. В это время национальная сборная Украины сыграет свой очередной матч в отборе к Евро-2024. Соперником будет Англия. Параллельно в нашей группе сыграют итальянцы с северными македонцами, а в другой группе обещает получиться интересной битва Израиля и Румынии. Ну и Швейцария против Косово – здесь есть определенные этнически-национальные особенности, что тоже заставляет обратить внимание на этот матч.
- Азербайджан – Бельгия. 17:00. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- "Агробизнес" – "Карпаты". 18:00. Первая лига. YouTube
- Эстония – Швеция. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Украина – Англия 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO, Общественное
- Косово – Швейцария. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Северная Македония – Швейцария. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Румыния – Израиль. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
Восвресенье, десятое сентября
Последний день недели снова обрадует любителей футбола матчами Первой лиги Украины, но также продолжится и отбор к Евро-2024. Бесспорный топ-матч дня – это противостояние Дании и Франции. Интересно, справится ли Польша с Албанией, а Нидерланды – с Ирландией. Следует обратить внимание на далекий Казахстан, где местная сборная всех соперников принимает "гостеприимно".
- Казахстан – Северная Ирландия. 16:00. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- "Горняк-Спорт" – "Полтава". 18:00. Первая лига. YouTube
- "Нива" (Бузовая) – "Хуст". 18:00. Первая лига. YouTube
- "Подолье" – "Нива" (Тернополь). 18:00. Первая лига. YouTube
- Франция – Дания 19:00. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Албания – Польша. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
- Ирландия – Нидерланды. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
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