  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российский ударный вертолет Ка-52 упал в акватории Азовского моря
В тренде

Российский ударный вертолет Ка-52 упал в акватории Азовского моря

Общие новости
(1 голосов)

К сожалению, пилоты выжили

Российский ударный вертолет Ка-52 упал в акватории Азовского моря

wikipedia

Новина українською

В Акватории Азовского моря упал российский ударный вертолет Ка-52, сообщают РосСМИ. Случилось это утром 1 сентября.

Читайте такжеГенштаб: За сутки ВСУ поразили 10 артиллерийских средств и ЗРК противника

Отмечается, что Ка-52 упал примерно в 1,5 км от береговой линии.

Предварительно, причиной падения стали сложные метеоусловия - сильный туман.

По предварительным данным, на борту находились два пилота, их спасли.

По теме
yellow-arrow
Эрдоган не смог убедить Путина вернуться к "зерновой сделке"
yellow-arrow
Украина против Англии и другие отборочные игры к Евро-2024. Расписание матчей на 4 – 10 сентября
yellow-arrow
"Для признания геноцида в Украине нет достаточных доказательств" - глава Комиссии ООН
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде