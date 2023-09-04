Эрдоган не смог убедить Путина вернуться к "зерновой сделке"
Путин настаивает на выполнении российских требований
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Президент России Владимир Путин после переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.
Об этом сообщает "Европейская правда".
На совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Сочи Путин сказал, что для возвращения России к "зерновой сделке" нужно выполнить поставленные ранее Кремлем требования.
"Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности", – сказал российский президент.
Путин отметил, что ждет снятия части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки.
Перед началом встречи с Эрдоганом в Сочи 4 сентября Путин заявил, что открыт к обсуждению возобновления участия России в "зерновой сделке".
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