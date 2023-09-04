Эрдоган призвал Украину "смягчить подход" относительно "зернового коридора"
Такое заявление президент Турции сделал после встречи с президентом России
hurriyetdailynews.com
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Украину смягчить позицию в переговорах по восстановлению зерновой сделки.
Об этом сообщает Голос Америки.
"Украина должна особенно смягчить свои подходы, чтобы была возможность делать совместные шаги с Россией", - заявил Эрдоган во время совместной пресс-конференции с российским президентом Путиным в Сочи.
Турецкий президент выразил надежду на скорейшее возобновление действия Черноморской зерновой инициативы из-за "устранения ее недостатков" и заявил о новых предложениях подготовленных в консультациях с ООН.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности вернуться к "зерновой сделке", но
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