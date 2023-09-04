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Эрдоган призвал Украину "смягчить подход" относительно "зернового коридора"

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Такое заявление президент Турции сделал после встречи с президентом России

Эрдоган призвал Украину "смягчить подход" относительно "зернового коридора"

hurriyetdailynews.com

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Украину смягчить позицию в переговорах по восстановлению зерновой сделки.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Украина должна особенно смягчить свои подходы, чтобы была возможность делать совместные шаги с Россией", - заявил Эрдоган во время совместной пресс-конференции с российским президентом Путиным в Сочи.

Турецкий президент выразил надежду на скорейшее возобновление действия Черноморской зерновой инициативы из-за "устранения ее недостатков" и заявил о новых предложениях подготовленных в консультациях с ООН.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности вернуться к "зерновой сделке", но требует "выполнения договоренностей".

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В статье: Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган война с россией
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