Эрдоган призвал Украину "смягчить подход" относительно "зернового коридора"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Украину смягчить позицию в переговорах по восстановлению зерновой сделки.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Украина должна особенно смягчить свои подходы, чтобы была возможность делать совместные шаги с Россией", - заявил Эрдоган во время совместной пресс-конференции с российским президентом Путиным в Сочи.

Турецкий президент выразил надежду на скорейшее возобновление действия Черноморской зерновой инициативы из-за "устранения ее недостатков" и заявил о новых предложениях подготовленных в консультациях с ООН.