Апелляционный суд оставил Павелко в СИЗО и не отменил решение об отстранении его от должности президента УАФ
Судебная тяжба продолжается
АНДРІЮК ONLINE
Апелляционный суд Львова отклонил апелляционную жалобу адвокатов подозреваемого в коррупции главы УАФ Андрея Павелко и оставила в силе решение о его отстранении от должности президента Ассоциации.
По информации Football Hub, также суд отклонил и вторую апелляцию стороны подозреваемого. Представители Павелко подали жалобу на решение Шевченковского районного суда Львова о продлении его содержания под стражей до 9 октября этого года в виде меры пресечения.
Источник отмечает, что во время заседания прокурор обратил внимание сторон процесса на документы, по которым якобы были уплачены средства бывшему куратору системы судейства в профессиональном футболе Украины Пьерлуиджи Коллини.
Напомним, что президент УАФ Андрей павелко, как и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий подозреваются в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
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