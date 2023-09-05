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МОК планирует допустить к ОИ-2024 под нейтральным флагом россиян и белорусов, которые не поддерживали войну в Украине

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По системе, которая сейчас внедрена на отдельных соревнованиях и турнирах

МОК планирует допустить к ОИ-2024 под нейтральным флагом россиян и белорусов, которые не поддерживали войну в Украине

Фото: Olympics

Новина українською

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Комитет, вероятно, допустит российских и белорусских спортсменов, который не поддерживали войну против Украины на ОИ-2024 под нейтральным флагом.

Читайте такжеПрезидент МОК: Трудно понять, почему украинские власти лишают собственных спортсменов шанса отобраться на ОИ-2024

"Я не думаю, что окончательное решение будет принято через несколько дней. Но, я думаю, у вас есть ясное представление о том, как мы это видим, благодаря рекомендациям, которые мы предоставляем международным федерациям.

То есть, никаких команд, гимнов, никаких цветов или какой-либо национальной символики России и Беларуси. Но, с другой стороны, мы предоставляем возможность спортсменам, не поддерживающим войну и не связанным с военными или другими службами России или Беларуси, соревноваться как индивидуальным нейтральным спортсменам, а не как представителям своей страны.

Это система, которую мы сейчас видим на чемпионатах мира, континентальных чемпионатах, Кубках мира и которая, я думаю, уже принята. Украинская сторона не на 100% удовлетворена этим, но приняли это, потому что это возможность для украинских спортсменов отобраться на Олимпийские игры. Мы все хотим иметь сильнейшую украинскую команду в Париже-2024. Потом я возвращаюсь к ценностям, потому что они снова лежат в основе нашего решения", – сказал Бах.

Напомним, что ранее Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, на которых атлеты из России и Белоруссии выступают под нейтральным флагом.

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В статье: МОК Томас Бах Олимпиада-2024 война с россией
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Источник:
CNBC-TV18

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