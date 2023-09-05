Охота на артсистемы продолжается. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на 5 сентября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 05.09.23.

За понедельник, 4 сентября, было ликвидировано еще 560 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 265680 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 122 единицу техники и вооружения. В частности, добавилось 38 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: