Охота на артсистемы продолжается. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на 5 сентября
За понедельник, 4 сентября, было ликвидировано еще 560 оккупантов
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 05.09.23.
За понедельник, 4 сентября, было ликвидировано еще 560 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 265680 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 122 единицу техники и вооружения. В частности, добавилось 38 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4489 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 8670 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 5649 (+38) ед,
- РСЗО - 747 (+6) ед,
- средства ПВО - 504 (1) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4512 (+31) ед,
- крылатые ракеты - 1447 (0) ед,
- корабли / катера - 19 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8175 (+26) ед,
- специальная техника - 851 (+4).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Популярное сейчас
- Береза: Довбик перешел в Жирону благодаря Русолу
- Ушла эпоха: Бьелса не вызвал на матчи Уругвая Суареса и Кавани
- В ПСЖ высказались касаемо слов Неймара об аде в клубе: У нас есть достоинство, комментариев не делаем
- МИД Украины заявило, что в ходе ночной атаки на Украину Россия попала беспилотниками по территории Румынии
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 00:11 Украинские МОК планирует допустить к ОИ-2024 под нейтральным флагом россиян и белорусов, которые не поддерживали войну в Украине
- 22:57 Украинские Эрдоган призвал Украину "смягчить подход" относительно "зернового коридора"
- 19:50 Украинские Российский ударный вертолет Ка-52 упал в акватории Азовского моря
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн