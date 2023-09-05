  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Охота на артсистемы продолжается. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на 5 сентября
В тренде

Охота на артсистемы продолжается. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на 5 сентября

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

За понедельник, 4 сентября, было ликвидировано еще 560 оккупантов

Охота на артсистемы продолжается. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на 5 сентября

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 05.09.23.

За понедельник, 4 сентября, было ликвидировано еще 560 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 265680 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 122 единицу техники и вооружения. В частности, добавилось 38 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4489 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 8670 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 5649 (+38) ед,
  • РСЗО - 747 (+6) ед,
  • средства ПВО - 504 (1) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4512 (+31) ед,
  • крылатые ракеты - 1447 (0) ед,
  • корабли / катера - 19 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8175 (+26) ед,
  • специальная техника - 851 (+4).
По теме
yellow-arrow
СМИ: СБУ взорвала так называемого главу таможни ЛНР в собственном доме
yellow-arrow
ВСУ продолжают наступление возле Бахмута - Генштаб
yellow-arrow
МОК планирует допустить к ОИ-2024 под нейтральным флагом россиян и белорусов, которые не поддерживали войну в Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде