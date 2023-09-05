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ВСУ продолжают наступление возле Бахмута - Генштаб

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Отбито наступление российских оккупантов на трех восточных направлениях, продолжается наступление на южном

ВСУ продолжают наступление возле Бахмута - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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В течение суток войска РФ нанесли шесть ракетных и 76 авиационных ударов, совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. На фронте состоялось 29 боевых столкновений, сообщил Генеральный штаб в утренней сводке 5 сентября.


Отмечается, что на Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отражены атаки оккупантов в районе севернее Клищеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

В то же время ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двух - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и четыре пункта управления россиян.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили около 47 кв. км на Бахмутском направлении за время контрнаступления. Кроме того, украинская армия имела успех в направлении Новоданиловка и Новопрокоповка в Запорожской области, закрепляется на достигнутых рубежах.

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В статье: война с россией
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