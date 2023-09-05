СМИ: СБУ взорвала так называемого главу таможни ЛНР в собственном доме

Сегодня, 5 сентября, в так называемой "ЛНР" во время спецоперации СБУ взорвали главу таможни и агента центрального аппарата ФСБ Юрия Афанасьевского. Об этом Суспильному сообщил источник в Службе безопасности Украины.

Его взорвали в собственном доме. Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным правоохранителей, Афанасьевский отмывал средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. Его считают "финансистом" так называемого главы "ЛНР" Леонида Пасечника. Персональные санкции на Афанасьевского наложили ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, Япония.