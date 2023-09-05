Коррупция в Украине тормозит поставки оружия, - президент Литвы

Об этом, 5 сентября, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.



"Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей", - сказал Науседа.

Он отметил, что если избиратели видят, что в стране, которой направляется помощь, происходят большие коррупционные скандалы, это наносит огромный ущерб репутации этому государству.

Об этом Науседа заявил после того, как президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье принял решение заменить министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова, который с прошлого года возглавлял Фонд госимущества.

Хотя Зеленский в своем заявлении не упомянул коррупцию, в последнее время в Минобороны Украины начались расследования относительно злоупотреблений и взяточничества при закупках.

Однако Науседа не считает, что этот факт стал причиной задержки поставок американских истребителей F-16.