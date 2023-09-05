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Германия поставила Украине первую партию новых снарядов к зенитным установкам Gepard

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На сегодня Германия поставила Украине 46 установок Gepard

Германия поставила Украине первую партию новых снарядов к зенитным установкам Gepard

Imago

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Германия передала Украине только что произведенные на построенной производственной линии боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard.

Об этом, 5 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны Германии.

В оборонном ведомстве отметили, что строительство линии для изготовления боеприпасов успешно завершили "в амбициозные сроки". Это позволило осуществить первую поставку пятизначного количества снарядов в Украину.

"Война в Украине почти ежедневно напоминает нам, что защита собственной страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов к Gepard мы сосредотачиваемся именно на этих двух важных аспектах.

Я рад, что мы так быстро и без бюрократических препятствий запустили производство", - сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По словам Писториуса, Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в тех сферах, которые являются ее сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона.

В феврале этого года Борис Писториус на заседании в формате Рамштайн заявил, что по заказу Минобороны ФРГ компания Rheinmetall AG восстановит производственную линию для производства боеприпасов к Gepard.

На сегодня Германия поставила Украине 46 установок Gepard. Еще шесть должны поступить в ближайшее время.

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В статье: война с россией
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Источник:
suspilne

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