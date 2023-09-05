Германия поставила Украине первую партию новых снарядов к зенитным установкам Gepard
На сегодня Германия поставила Украине 46 установок Gepard
Imago
Германия передала Украине только что произведенные на построенной производственной линии боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard.
Об этом, 5 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны Германии.
В оборонном ведомстве отметили, что строительство линии для изготовления боеприпасов успешно завершили "в амбициозные сроки". Это позволило осуществить первую поставку пятизначного количества снарядов в Украину.
"Война в Украине почти ежедневно напоминает нам, что защита собственной страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов к Gepard мы сосредотачиваемся именно на этих двух важных аспектах.
Я рад, что мы так быстро и без бюрократических препятствий запустили производство", - сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.
По словам Писториуса, Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в тех сферах, которые являются ее сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона.
В феврале этого года Борис Писториус на заседании в формате Рамштайн заявил, что по заказу Минобороны ФРГ компания Rheinmetall AG восстановит производственную линию для производства боеприпасов к Gepard.
На сегодня Германия поставила Украине 46 установок Gepard. Еще шесть должны поступить в ближайшее время.
Популярное сейчас
- Шахтер получит компенсацию за переход Тете в Галатасарай - турецкие СМИ
- Береза: Довбик перешел в Жирону благодаря Русолу
- Рамос снова в Севилье, уход эпохи Суареса и Кавани, Грилиш и Трент вне заявки. Главные новости за 4 сентября
- МИД Украины заявило, что в ходе ночной атаки на Украину Россия попала беспилотниками по территории Румынии
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 00:11 Украинские МОК планирует допустить к ОИ-2024 под нейтральным флагом россиян и белорусов, которые не поддерживали войну в Украине
- 22:57 Украинские Эрдоган призвал Украину "смягчить подход" относительно "зернового коридора"
- 19:50 Украинские Российский ударный вертолет Ка-52 упал в акватории Азовского моря