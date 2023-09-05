Верховная рада проголосовала за отставку министра обороны Украины Алексея Резникова
Верховная рада одобрила отставку Алексея Резникова
Міноборони
Верховная рада проголосовала за отставку министра обороны Украины Алексея Резникова, который накануне подал заявление спикеру Руслану Стефанчуку.
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
За отставку проголосовали 327 депутатов, против - 4, воздержались - 11.
Голосование за назначение Рустема Умерова на должность главы Минобороны состоится на следующем пленарном заседании.
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
05.09.2023 в 14:55
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Бapceлиниyc
05.09.2023 в 14:15
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