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Верховная рада проголосовала за отставку министра обороны Украины Алексея Резникова

Общие новости
(1 голосов)

Верховная рада одобрила отставку Алексея Резникова

Верховная рада проголосовала за отставку министра обороны Украины Алексея Резникова

Міноборони

UA-Футбол
Новина українською

Верховная рада проголосовала за отставку министра обороны Украины Алексея Резникова, который накануне подал заявление спикеру Руслану Стефанчуку.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

За отставку проголосовали 327 депутатов, против - 4, воздержались - 11.

Голосование за назначение Рустема Умерова на должность главы Минобороны состоится на следующем пленарном заседании.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
05.09.2023 в 14:55
он попросился на фронт
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Бapceлиниyc
05.09.2023 в 14:15
Убрали еврея, а поставят узбека? А в чём прикол? І де українці?
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