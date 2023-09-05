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Эрдоган: Перспектив для достижения мира в Украине нет

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Президент Турции заявил, что на горизонте нет никакой обнадеживающей перспективы мира в войне

Эрдоган: Перспектив для достижения мира в Украине нет

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Об этом, 5 сентября, он сказал журналистам после визита в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, передает CNN Tukr.

По словам Эрдогана, позиция Турции относительно войны в Украине однозначна - "с первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию".

"Мы прилагали огромные усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не подливали масла в огонь, мы пытались добиться, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, длящаяся уже 1,5 года, до сих пор продолжается. На горизонте нет никакой обнадеживающей перспективы мира", - сказал турецкий президент.

Он отметил, что Турция также готова внести свой вклад в мирные переговоры и продолжит свою роль посредника, как "в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская АЭС".

Эрдоган неоднократно заявлял о готовности Турции быть посредником в мирных переговорах Украины и РФ.

Президенты Турции и России на встрече в Сочи 4 сентября не пришли к согласию относительно возобновления действия "зернового коридора" в Черном море. По словам Эрдогана, "альтернативный вариант, который был поставлен на повестку дня, не удовлетворил ожидания по безопасности и другим аспектам". "Мы собираемся разработать новый пакет в консультациях с ООН", - сказал он.

В свою очередь Путин заявил о том, что Россия якобы будет готова "рассмотреть возможность реанимировать зерновое соглашение" после того, как будут выполнены требования Москвы.

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В статье: война с россией
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