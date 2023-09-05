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Зеленский посетил боевые бригады, которые ведут наступление под Бахмутом. ВИДЕО

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Зеленский обсудил с комбатами проблемные вопросы и потребности подразделений

Зеленский посетил боевые бригады, которые ведут наступление под Бахмутом. ВИДЕО

president.gov.ua

Новина українською

В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады, которые ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

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Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

В частности глава государства побывал в расположении 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Президент встретился с командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, командующим оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Александром Сырским и заслушал доклады об оперативной обстановке в зоне ответственности ОТГ "Лиман" и ОТГ "Соледар".

Отмечается, что Зеленский подробно обсудил с комбатами проблемные вопросы и потребности подразделений. В частности, речь шла об обеспечении артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационным транспортом и средства РЭБ.

Также глава государства наградил воинов, которые входят в состав ОСУВ "Хортица", орденами Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней, "За мужество" ІІ-ІІІ степеней и орденами княгини Ольги.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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