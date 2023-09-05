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Суд еще на 60 дней продлил содержание под стражей генсека УАФ Записоцкого

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Генсек УАФ проведет в СИЗО еще два месяца

Суд еще на 60 дней продлил содержание под стражей генсека УАФ Записоцкого

FootballHub

Новина українською

Львовский суд продлил содержание под стражей в качестве ограничительной меры для генерального секретаря Юрия Записоцкого.

Записоцкому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток - до 3 ноября включительно.

Читайте такжеАпелляционный суд оставил Павелко в СИЗО и не отменил решение об отстранении его от должности президента УАФ

Напомним, что вчера, 4 сентября, Апелляционный суд Львова отклонил апелляцию адвокатов президента УАФ Андрея Павелко и оставила в силе решение о его отстранении от должности президента Ассоциации. Павелко также находится под стражей.

Отметим, что Записоцкий, как и президент УАФ Андрей Павелко, подозреваются в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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В статье: Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
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