Рада вернула декларирование для чиновников, но декларации будут оставаться закрытыми еще год
Главная поправка о немедленном открытии деклараций не набрала нужное количество голосов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Верховная Рада 5 сентября приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников.
Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Telegram.
За принятие законопроекта в целом проголосовали 329 народных избранников.
В частности, было принято:
- поправку, уточняющую перечень должностных лиц юридического лица публичного права, подпадающих под антикоррупционное законодательство (246 голосов)
- поправку о том, что если имущество указано в одной главе, но не указано в другой, то это не считается преступлением (247 голосов)
- поправку, которая заключается в том, что если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, то нельзя повторно проверять (239 голосов).
- главная поправка о немедленном открытии деклараций не набрала нужное количество голосов (199 из 226).
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