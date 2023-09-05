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Рада вернула декларирование для чиновников, но декларации будут оставаться закрытыми еще год

Общие новости
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Главная поправка о немедленном открытии деклараций не набрала нужное количество голосов

Рада вернула декларирование для чиновников, но декларации будут оставаться закрытыми еще год

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Верховная Рада 5 сентября приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников.

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Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Telegram.

За принятие законопроекта в целом проголосовали 329 народных избранников.

В частности, было принято:

  • поправку, уточняющую перечень должностных лиц юридического лица публичного права, подпадающих под антикоррупционное законодательство (246 голосов)
  • поправку о том, что если имущество указано в одной главе, но не указано в другой, то это не считается преступлением (247 голосов)
  • поправку, которая заключается в том, что если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, то нельзя повторно проверять (239 голосов).
  • главная поправка о немедленном открытии деклараций не набрала нужное количество голосов (199 из 226).
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