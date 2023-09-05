Зеленский уволил руководителя Донецкой ОВА

Президент Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации. Об этом стало известно из указа №558/2023:

"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Перед этим Кабинет министров поддержал увольнение Кириленко и назначение Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной государственной администрации. По данным издания УП, Павла Кириленко планируют назначить руководителем Антимонопольного комитета.