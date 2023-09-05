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Зеленский уволил руководителя Донецкой ОВА

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Зеленский уволил руководителя Донецкой ОВА

Павел Кириленко Facebook

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Президент Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации. Об этом стало известно из указа №558/2023:

"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Перед этим Кабинет министров поддержал увольнение Кириленко и назначение Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной государственной администрации. По данным издания УП, Павла Кириленко планируют назначить руководителем Антимонопольного комитета.

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В статье: Павел Кириленко война с россией
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