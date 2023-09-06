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Ночью Россия нанесла очередной удар по Украине ракетами и ударными дронами

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Уничтожено 23 воздушные цели

Ночью Россия нанесла очередной удар по Украине ракетами и ударными дронами

ПС ЗСУ

UA-Футбол
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Воздушные Силы ВСУ сообщили, что ночью 6 сентября 2023 года противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.

Всего зафиксировано 33 вражеские воздушные цели:

7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 23 воздушные цели:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

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В статье: война с россией
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