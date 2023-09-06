Ночью Россия нанесла очередной удар по Украине ракетами и ударными дронами
Уничтожено 23 воздушные цели
ПС ЗСУ
Воздушные Силы ВСУ сообщили, что ночью 6 сентября 2023 года противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.
Всего зафиксировано 33 вражеские воздушные цели:
7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;
1 баллистическую ракету "Искандер-М";
25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).
По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 23 воздушные цели:
7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
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