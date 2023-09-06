Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 6 сентября. Продолжаем уничтожать артиллерию
Ликвидировано еще 610 оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 06.09.23.
За вторник, 5 сентября, было ликвидировано еще 610 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 266290 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 81 единицу техники и вооружения. В частности, добавилось 36 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4497 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 8682 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 5649 (+36) ед,
- РСЗО - 748 (+1) ед,
- средства ПВО - 505 (1) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4519 (+7) ед,
- крылатые ракеты - 1447 (0) ед,
- корабли / катера - 19 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8190 (+15) ед,
- специальная техника - 852 (+1).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Популярное сейчас
- Гави тренируется в специальном шлеме из-за рассечения уха – Фото
- Довбик: Красников – один из первых, кто поверил в меня, увидел перспективу
- Каспер Шмейхель подписал контракт с бельгийским грандом
- МИД Украины заявило, что в ходе ночной атаки на Украину Россия попала беспилотниками по территории Румынии
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн