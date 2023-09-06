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Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 6 сентября. Продолжаем уничтожать артиллерию

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Ликвидировано еще 610 оккупантов

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 6 сентября. Продолжаем уничтожать артиллерию

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 06.09.23.

За вторник, 5 сентября, было ликвидировано еще 610 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 266290 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 81 единицу техники и вооружения. В частности, добавилось 36 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4497 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 8682 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 5649 (+36) ед,
  • РСЗО - 748 (+1) ед,
  • средства ПВО - 505 (1) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4519 (+7) ед,
  • крылатые ракеты - 1447 (0) ед,
  • корабли / катера - 19 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8190 (+15) ед,
  • специальная техника - 852 (+1).
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В статье: война с россией
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