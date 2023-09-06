В ВСУ рассказали о последствиях атаки на Одесскую область

Ночью, войска РФ в очередной раз атаковали юг Одесской области ударными дронами, удалось уничтожить 15 летательных аппаратов типа Shahed-136. Об этом 6 сентября сообщили Силы обороны юга.

Отмечается, что зафиксировано попадание: в нескольких населенных пунктах Подунавья есть разрушения и пожары.

"Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: агропредприятия, элеваторы, складские и административные здания. Одно гражданское лицо получило тяжелые ранения несовместимые с жизнью", - отметили военные.

Напомним, ночью в среду враг выпустил по Украине 33 воздушные цели: восемь ракет, среди которых одна баллистическая, и 25 Шахедов. Силы ПВО уничтожили все ракеты и 15 беспилотников.