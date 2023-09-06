Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Утром 6 сентября стало известно, что Блинкен уже находится в украинской столице
Getty Images / Global Images Ukraine
В Киев прибыл с официальным визитом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Об этом сообщает "Европейская правда".
Утром 6 сентября стало известно, что Блинкен уже находится в украинской столице.
О возможности его визита в среду СМИ неофициально узнали еще накануне, однако в Госдепе отказались комментировать эти слухи.
Как известно, в ночь на 6 сентября РФ осуществила очередную воздушную атаку на украинские города, в том числе Киев. Воздушная тревога закончилась за считанные часы до приезда Блинкена, ПВО уничтожила все цели, летевшие на столицу.
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