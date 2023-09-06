Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев

В Киев прибыл с официальным визитом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Об этом сообщает "Европейская правда".

Утром 6 сентября стало известно, что Блинкен уже находится в украинской столице.

О возможности его визита в среду СМИ неофициально узнали еще накануне, однако в Госдепе отказались комментировать эти слухи.

Как известно, в ночь на 6 сентября РФ осуществила очередную воздушную атаку на украинские города, в том числе Киев. Воздушная тревога закончилась за считанные часы до приезда Блинкена, ПВО уничтожила все цели, летевшие на столицу.