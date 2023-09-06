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Собуцкий: Был в Краматорске и всех спрашивал о заводе УАФ, а о нем никто даже не слышал

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Речь идет о заводе Павелко

Собуцкий: Был в Краматорске и всех спрашивал о заводе УАФ, а о нем никто даже не слышал

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал, как во время своего пребывания в Краматорске неоднократно пытался найти завод по производству искусственной травы для футбольных полей, на строительство которого деньги выделяла УАФ.

– Следите ли вы за судебными делами вокруг Павелка?

– Не очень время, потому что сейчас мы постоянно на фронте. Но иногда вижу новости. Почему с ним произошла такая история – я был категорически против того, что завод, который стоит более 200 миллионов гривен, передавался сомнительной краматорской компании. Был недавно в Краматорске – мы ездили и искали этот завод.

Никто не знает, и никто не видел, где он действительно находится. Он пропал – и за него никто не спрашивает. Только говорят сейчас за искусственную траву, а где сам завод – полная тишина. Минимум трижды там был, всех спрашивал, а никто об этом заводе даже близко не слышал. Думаю, что его и не было в Краматорске, – сказал Собуцкий.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий УАФ
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Источник:
Tribuna.com

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