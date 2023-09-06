Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны

Верховная Рада сегодня 6 сентября поддержала кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность министра обороны.

За назначение проголосовали 338 народных депутатов, сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

В большую политику он пришел в 2019-м, когда партия "Голос" вошла в Верховную раду. В 2020 году начал парламентские слушания по деоккупации и реинтеграции Крыма.

После начала полномасштабного вторжения Умеров участвовал в переговорах по обмену пленных. Так с его помощью удалось вернуть, в том числе и защитников Азовстали. Фонд госимущества под его руководством получил почти четыре млрд грн от продажи объектов.

3 сентября Владимир Зеленский объявил о намерении заменить министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова, который возглавляет Фонд госимущества.

4 сентября в Верховную Раду Украины поступило заявление Рустема Умерова об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества. 5 сентября Верховная рада уволила Умерова с должности главы ФГИУ.

5 сентября Верховная рада проголосовала за отставку министра обороны Украины Алексея Резникова, который накануне подал заявление спикеру Руслану Стефанчуку.