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Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны

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(1 голосов)

За назначение проголосовали 338 народных депутатов

Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны

Рустем Умєров

UA-Футбол
Новина українською

Верховная Рада сегодня 6 сентября поддержала кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность министра обороны.

За назначение проголосовали 338 народных депутатов, сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

В большую политику он пришел в 2019-м, когда партия "Голос" вошла в Верховную раду. В 2020 году начал парламентские слушания по деоккупации и реинтеграции Крыма.

После начала полномасштабного вторжения Умеров участвовал в переговорах по обмену пленных. Так с его помощью удалось вернуть, в том числе и защитников Азовстали. Фонд госимущества под его руководством получил почти четыре млрд грн от продажи объектов.

3 сентября Владимир Зеленский объявил о намерении заменить министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова, который возглавляет Фонд госимущества.

4 сентября в Верховную Раду Украины поступило заявление Рустема Умерова об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества. 5 сентября Верховная рада уволила Умерова с должности главы ФГИУ.

5 сентября Верховная рада проголосовала за отставку министра обороны Украины Алексея Резникова, который накануне подал заявление спикеру Руслану Стефанчуку.

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В статье: война с россией
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Источник:
suspilne

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
06.09.2023 в 14:30
нет украинцев
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жажа_the_best (Харьков)
06.09.2023 в 13:44
И Блинкин в Киеве. Совпадение? Не думаю.
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