Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны
За назначение проголосовали 338 народных депутатов
Рустем Умєров
Верховная Рада сегодня 6 сентября поддержала кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность министра обороны.
За назначение проголосовали 338 народных депутатов, сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
В большую политику он пришел в 2019-м, когда партия "Голос" вошла в Верховную раду. В 2020 году начал парламентские слушания по деоккупации и реинтеграции Крыма.
После начала полномасштабного вторжения Умеров участвовал в переговорах по обмену пленных. Так с его помощью удалось вернуть, в том числе и защитников Азовстали. Фонд госимущества под его руководством получил почти четыре млрд грн от продажи объектов.
3 сентября Владимир Зеленский объявил о намерении заменить министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова, который возглавляет Фонд госимущества.
4 сентября в Верховную Раду Украины поступило заявление Рустема Умерова об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества. 5 сентября Верховная рада уволила Умерова с должности главы ФГИУ.
5 сентября Верховная рада проголосовала за отставку министра обороны Украины Алексея Резникова, который накануне подал заявление спикеру Руслану Стефанчуку.
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