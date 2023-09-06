Министр обороны Румынии подтвердил падение частей российского дрона на территории страны
По данным румынского филиала CNN, обломки российского беспилотника нашли в районе Плауру в уезде Тулча
A. Gusev's Photo, Pacific Press
Министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на румынскую территорию после того, как дрон нацелился на украинский порт. Об этом он сказал в комментарии CNN. По данным румынского филиала CNN, обломки российского беспилотника нашли в районе Плауру в уезде Тулча.
"Видно, что за достаточно короткий промежуток времени была серия атак, которые россия осуществила по украинским портам и складам, поэтому я считаю важным усилить меры бдительности.
У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей, и при этом то оборудование, которое мы используем, которое технически может охватить территорию, остается в рабочем состоянии и находится в состоянии повышенного внимания", - сказал министр.
Ранее на этой неделе Министерство обороны Румынии отрицало, что части российского беспилотника упали на румынскую сторону Дуная. А президент Румынии Клаус Йоханнис утверждал, что "ни одна часть беспилотника или другие части любого устройства" не достигли границ страны.
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