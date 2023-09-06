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Министр обороны Румынии подтвердил падение частей российского дрона на территории страны

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По данным румынского филиала CNN, обломки российского беспилотника нашли в районе Плауру в уезде Тулча

Министр обороны Румынии подтвердил падение частей российского дрона на территории страны

A. Gusev's Photo, Pacific Press

UA-Футбол
Новина українською

Министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на румынскую территорию после того, как дрон нацелился на украинский порт. Об этом он сказал в комментарии CNN. По данным румынского филиала CNN, обломки российского беспилотника нашли в районе Плауру в уезде Тулча.

"Видно, что за достаточно короткий промежуток времени была серия атак, которые россия осуществила по украинским портам и складам, поэтому я считаю важным усилить меры бдительности.

У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей, и при этом то оборудование, которое мы используем, которое технически может охватить территорию, остается в рабочем состоянии и находится в состоянии повышенного внимания", - сказал министр.


Ранее на этой неделе Министерство обороны Румынии отрицало, что части российского беспилотника упали на румынскую сторону Дуная. А президент Румынии Клаус Йоханнис утверждал, что "ни одна часть беспилотника или другие части любого устройства" не достигли границ страны.

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В статье: война с россией
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Источник:
hromadske

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