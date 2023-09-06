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16 погибших, 20 раненых - россияне обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке. ВИДЕО

Общие новости
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(1 голосов)

Очередной акт терроризма российских оккупантов

16 погибших, 20 раненых - россияне обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке. ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

Рашисты обстреляли рынок в центре Константиновки Донецкой области. По меньшей мере, 16 погибших, среди них 1 ребенок.

Об этом сообщает издание Новости Донбасса, местные Telegram-каналы публикуют фото и видео последствий ударов.

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По данным издания, предварительно, российские захватчики атаковали рынок ракетами С-300.

Отмечается, что рынок находится в районе ТЦ "Меркурий".

Момент удара попал на камеры уличного наблюдения.

Видеозапись военного преступления армии РФ опубликовал на своей странице в соцсети президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", - говорится в комментарии к видео.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
06.09.2023 в 17:02
вже 44 поранених
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Консул (Звягель )
06.09.2023 в 16:25
Орківськи покідьки, горіти вам в аду.
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