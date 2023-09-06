16 погибших, 20 раненых - россияне обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке. ВИДЕО
Очередной акт терроризма российских оккупантов
фото из соцсетей
Рашисты обстреляли рынок в центре Константиновки Донецкой области. По меньшей мере, 16 погибших, среди них 1 ребенок.
Об этом сообщает издание Новости Донбасса, местные Telegram-каналы публикуют фото и видео последствий ударов.
По данным издания, предварительно, российские захватчики атаковали рынок ракетами С-300.
Отмечается, что рынок находится в районе ТЦ "Меркурий".
Момент удара попал на камеры уличного наблюдения.
Видеозапись военного преступления армии РФ опубликовал на своей странице в соцсети президент Украины Владимир Зеленский.
"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", - говорится в комментарии к видео.
At least 16 people have been killed by Russian shelling in Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists have attacked a regular market, shops, and a pharmacy, killing innocent people. The number of casualties could rise further.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2023
Anyone in the world who is still dealing… pic.twitter.com/PRfuGih2JD
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