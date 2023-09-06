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Блинкен: Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении. Это очень сложно

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Госсекретарь США прибыл с визитом в Киев

Блинкен: Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении. Это очень сложно

Getty Images / Global Images Ukraine

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев для того, чтобы убедиться, что у защитников нашего государства есть все необходимое для обороны в долгосрочной перспективе.

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Об этом Блинкен заявил журналистам в Киеве, информирует Укрінформ.

"Прежде всего, я здесь, чтобы продемонстрировать длительную и решительную поддержку Украины в то время, как она сталкивается с этой агрессией. Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении. Это очень сложно. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое не только для того, чтобы осуществить успешное контрнаступление, но и в долгосрочной перспективе, чтобы у нее были сильные оборонительные возможности, чтобы в будущем подобные агрессии не повторились", - сказал он.

Блинкен подчеркнул, что США также решительно настроены сотрудничать с партнерами в то время, как они отстраивают сильную экономику, демократию – все необходимое для обеспечения не только выживания Украины, но и процветания страны в будущем.

"В этом отношении у Украины есть сильный партнер - Соединенные Штаты", - резюмировал госсекретарь.

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В статье: Энтони Блинкен война с россией
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