Обстрел Константиновки: спасательную операцию завершили - названо количество погибших и раненых

Российские террористы сегодня в очередной раз нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Спасательную операцию, которая была развернута на месте происшествия, уже завершили.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена", - сообщил министр.

По словам Клименко, в результате сегодняшней атаки россиян 17 человек погибли и 32 получили ранения.

Напомним, что в последние дни Константиновка Донецкой области находится под постоянными обстрелами, хотя считается, что город пребывает в так называемом "относительном тылу".