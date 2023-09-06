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Обстрел Константиновки: спасательную операцию завершили - названо количество погибших и раненых

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Россия совершила очередной террористический акт

Обстрел Константиновки: спасательную операцию завершили - названо количество погибших и раненых

t.me/Klymenko_MVS

Новина українською

Российские террористы сегодня в очередной раз нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Спасательную операцию, которая была развернута на месте происшествия, уже завершили.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

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"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена", - сообщил министр.

По словам Клименко, в результате сегодняшней атаки россиян 17 человек погибли и 32 получили ранения.

Напомним, что в последние дни Константиновка Донецкой области находится под постоянными обстрелами, хотя считается, что город пребывает в так называемом "относительном тылу".

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В статье: война с россией
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