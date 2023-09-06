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Для танков Abrams. США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Общие новости
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Новый пакет помощи

Для танков Abrams. США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Ukrainian Military Pages

Новина українською

США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 175 миллионов долларов. Впервые американцы передают Украине боеприпасы с обедненным ураном. Это будут 120 мм снаряды для танков Abrams.

В новый пакет помощи также вошло: оборудование для поддержки систем ПВО Украины; дополнительные боеприпасы для HIMARS; артиллерийские снаряды; минометные системы; более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Снаряд из обедненного урана заданной массы будет иметь меньший диаметр, чем снаряд такой же массы, изготовленный из свинца. Благодаря этому он будет испытывать меньшее сопротивление воздуха и иметь лучшую проницаемость.

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В статье: война с россией
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Источник:
defense.gov

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