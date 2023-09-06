В него входят и Abrams. США выделяют Украине новый пакет помощи на $1 млрд

Белый дом сообщил в среду, что США предоставят Украине дополнительную помощь, включая боеприпасы и системы ПВО на сумму $1 млрд.

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Новый пакет военной помощи Украине включает пусковые установки ракет HIMARS, противотанковое оружие Javelin, танки Abrams и другие системы вооружений, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Голос Америки.

Находясь с визитом в Киеве в среду, госсекретарь Энтони Блинкен перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США и их союзники продолжают поддерживать Украину в контрнаступлении, а также в долгосрочном плане, укрепляя ее способность сдерживать и защищаться от любой будущей агрессии.