Ночью российские оккупанты атаковали Сумскую и Одесскую области ударными беспилотниками

В ночь на 7 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Сумскую и Одесскую области несколькими группами ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - ВОТ, Крым).

Всего зафиксировано пуски 33 "шахедов", в основном - в направлении южных районов Одесской области. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней.

В результате сегодняшнего налета "шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 25 "Shahed-136/131".