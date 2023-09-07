Ночью российские оккупанты атаковали Сумскую и Одесскую области ударными беспилотниками
Всего зафиксировано пуски 33 шахедов, в основном - в направлении южных районов Одесской области.
ПС ЗСУ
В ночь на 7 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Сумскую и Одесскую области несколькими группами ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - ВОТ, Крым).
Всего зафиксировано пуски 33 "шахедов", в основном - в направлении южных районов Одесской области. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней.
В результате сегодняшнего налета "шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.
По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 25 "Shahed-136/131".
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