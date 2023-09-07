Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 7 сентября. Уничтожено много техники и вооружения

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 07.09.23.

За среду, 6 сентября, было ликвидировано еще 610 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 266900 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 137 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 37 единиц артиллерийских систем и 21 единица ББМ.

Потери россиян в технике: