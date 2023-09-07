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Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 7 сентября. Уничтожено много техники и вооружения

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За минувшие сутки было уничтожено 137 единиц техники и вооружения

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 7 сентября. Уничтожено много техники и вооружения

Азов

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 07.09.23.

За среду, 6 сентября, было ликвидировано еще 610 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 266900 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 137 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 37 единиц артиллерийских систем и 21 единица ББМ.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4506 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 8703 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 5722 (+37) ед,
  • РСЗО - 753 (+5) ед,
  • средства ПВО - 506 (1) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4541 (+22) ед,
  • крылатые ракеты - 1455 (8) ед,
  • корабли / катера - 19 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8217 (+27) ед,
  • специальная техника - 859 (+7).
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В статье: война с россией
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