Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 7 сентября. Уничтожено много техники и вооружения
За минувшие сутки было уничтожено 137 единиц техники и вооружения
Азов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 07.09.23.
За среду, 6 сентября, было ликвидировано еще 610 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 266900 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 137 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 37 единиц артиллерийских систем и 21 единица ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 4506 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 8703 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 5722 (+37) ед,
- РСЗО - 753 (+5) ед,
- средства ПВО - 506 (1) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4541 (+22) ед,
- крылатые ракеты - 1455 (8) ед,
- корабли / катера - 19 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8217 (+27) ед,
- специальная техника - 859 (+7).
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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