На фронте погиб ультрас Карпат - ему было всего 22 года
Болельщик львовского клуба отдал жизнь за Украину
Фото: ФК Карпати Львів
На войне с Россией погиб ультрас "Карпат" Андрей "Петров" Гарасим. Герою было всего 22 года.
Отмечается, что Гарасим пошел воевать за Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Также участвовал в боях на Запорожском направлении, защищал украинский Бахмут. Весной был ранен, но несмотря на это продолжил уничтожать врагов.
"Друзья характеризуют Андрея как настоящего мужественного воина: сильного, беспощадного к врагам, готового идти до конца ради своих собратьев", - говорится в пресс-службе "Карпат".
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