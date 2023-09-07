На фронте погиб ультрас Карпат - ему было всего 22 года

На войне с Россией погиб ультрас "Карпат" Андрей "Петров" Гарасим. Герою было всего 22 года.

Отмечается, что Гарасим пошел воевать за Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Также участвовал в боях на Запорожском направлении, защищал украинский Бахмут. Весной был ранен, но несмотря на это продолжил уничтожать врагов.

"Друзья характеризуют Андрея как настоящего мужественного воина: сильного, беспощадного к врагам, готового идти до конца ради своих собратьев", - говорится в пресс-службе "Карпат".