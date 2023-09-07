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На фронте погиб ультрас Карпат - ему было всего 22 года

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Болельщик львовского клуба отдал жизнь за Украину

На фронте погиб ультрас Карпат - ему было всего 22 года

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

На войне с Россией погиб ультрас "Карпат" Андрей "Петров" Гарасим. Герою было всего 22 года.

Отмечается, что Гарасим пошел воевать за Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Также участвовал в боях на Запорожском направлении, защищал украинский Бахмут. Весной был ранен, но несмотря на это продолжил уничтожать врагов.

"Друзья характеризуют Андрея как настоящего мужественного воина: сильного, беспощадного к врагам, готового идти до конца ради своих собратьев", - говорится в пресс-службе "Карпат".

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В статье: Карпаты (Львов) война с россией
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