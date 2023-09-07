ВСУ имели успех в районах Роботино и Вербового - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях
Азов
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, имели успех у Роботино и Вербового в Запорожской области. Об этом 7 сентября сообщил Генеральный штаб.
"Имели успех в районах южнее Роботино и западнее Вербового, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметили военные.
На Бахмутском направлении ВСУ продвигаются южнее города Бахмут и закрепляются на достигнутых рубежах.
Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
За прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки Орехово-Васильевки в Донецкой области и Новоегоровки в Луганской области.
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