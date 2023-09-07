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Украина постепенно набирает обороты в контрнаступлении - генсек НАТО Столтенберг

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Такую оценку он дал, выступая 6 сентября перед членами Европейского парламента

Украина постепенно набирает обороты в контрнаступлении - генсек НАТО Столтенберг

UA-Футбол
Новина українською

Как пишет CNN, выступая 6 сентября перед членами Европейского парламента, генсек НАТО Столтенберг заявил, что поддержка союзников по НАТО помогла начать украинское контрнаступление, которое сейчас начинает давать плоды.

"Украинцы постепенно набирают силы. Это тяжелые бои, но они смогли прорвать оборонительные линии российских войск. И они движутся вперед", - сказал генсек.

Напомним, "хороший прогресс" Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления отметил также госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление продвигается, хоть и медленно. Сказывается нехватка оружия.

Сегодня от Генштаба стало известно, что украинские военные вышли на новые позиции у Роботино и Вербового в Запорожской области.

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В статье: война с россией
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Источник:
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