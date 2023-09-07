Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
С 1 октября женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны обязательно стать на воинский учет
pixabay.com
Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, с 1 октября должны стать на воинский учет. Таким образом они приобретут статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен, рассказал в комментарии РБК-Украина представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.
По его словам, во исполнение документа Кабинет министров издал постановление о порядке воинского учета, а Министерство обороны - приказ о воинском учете женщин, согласно которому с 1 октября женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны обязательно стать на воинский учет.
"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных.
То есть если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд - тогда да, они смогут поехать. Если нет - тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", - подчеркнул Вениславский.
Напомним, в октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон о воинском учете женщин.
Популярное сейчас
- "Лично я бы из Динамо туда не пошел". Леоненко - о переходе Сидорчука в Вестерло
- УАФ отреагировала на обвинения в подделке подписи Коллины
- Динамо отпускает еще одну легенду, претенденты на ЗМ и травма Шапаренко. Главные новости за 6 сентября
- Украина против Англии и другие отборочные игры к Евро-2024. Расписание матчей на 4 – 10 сентября
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
Новости по теме
- 21:47 Украинские В него входят и Abrams. США выделяют Украине новый пакет помощи на $1 млрд
- 20:46 Украинские Для танков Abrams. США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном
- 18:55 Украинские Обстрел Константиновки: спасательную операцию завершили - названо количество погибших и раненых