Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп

Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, с 1 октября должны стать на воинский учет. Таким образом они приобретут статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен, рассказал в комментарии РБК-Украина представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

По его словам, во исполнение документа Кабинет министров издал постановление о порядке воинского учета, а Министерство обороны - приказ о воинском учете женщин, согласно которому с 1 октября женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны обязательно стать на воинский учет.

"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд - тогда да, они смогут поехать. Если нет - тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", - подчеркнул Вениславский.

Напомним, в октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон о воинском учете женщин.