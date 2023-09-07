  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
В тренде

Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

С 1 октября женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны обязательно стать на воинский учет

Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп

pixabay.com

UA-Футбол
Новина українською

Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, с 1 октября должны стать на воинский учет. Таким образом они приобретут статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен, рассказал в комментарии РБК-Украина представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

По его словам, во исполнение документа Кабинет министров издал постановление о порядке воинского учета, а Министерство обороны - приказ о воинском учете женщин, согласно которому с 1 октября женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны обязательно стать на воинский учет.

"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных.

То есть если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд - тогда да, они смогут поехать. Если нет - тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", - подчеркнул Вениславский.

Напомним, в октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон о воинском учете женщин.

По теме
yellow-arrow
САП и НАБУ выдвинули Коломойскому подозрения в хищении более девяти миллиардов гривен Приватбанка
yellow-arrow
Украина постепенно набирает обороты в контрнаступлении - генсек НАТО Столтенберг
yellow-arrow
ВСУ имели успех в районах Роботино и Вербового - Генштаб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rbc.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде