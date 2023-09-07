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САП и НАБУ выдвинули Коломойскому подозрения в хищении более девяти миллиардов гривен Приватбанка

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К уже ранее выдвинутым подозрениям

САП и НАБУ выдвинули Коломойскому подозрения в хищении более девяти миллиардов гривен Приватбанка

Фото - Суспільне / Автор - Олександр Магула

UA-Футбол
Новина українською

САП и НАБУ официально объявили о выдвижении подозрения бывшему бенефициарному владельцу "Приватбанка" Игорю Коломойскому в незаконном овладении 9.2 миллиарда гривен финансового учреждения. Также подозрение выдвинуто еще пяти лицам, говорится в официальном сообщении структур.

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"Следствие установило, что в январе-марте 2015-го года конечный бенефициар банка, на тот момент Председатель Днепропетровской областной госадминистрации разработал схему, по которой банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9.2 миллиарда гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций", - говорится в сообщении.

САП и НАБУ выдвинули Коломойскому подозрения в хищении более девяти миллиардов гривен Приватбанка - изображение 1

Напомним, что это уже не первое подозрение Коломойскому. Ранее, второго сентября, Игорю Коломойскому сообщили о другом подозрении – о том, которое касалось мошенничества и отмывания денег. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал 570 миллионов гривен, выведя их за границу через подконтрольные банки.

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Тогда суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 509-ти миллионов гривен.

Напомним, что ранее Игорь Коломойский был президентом футбольного клуба "Днепр", который становился вице-чемпионом Украины, доходил до финала Лиги Европы, а затем обанкротился.

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В статье: война с россией
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Источник:
САП

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Комментарии (2)
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фраерок (Киев)
07.09.2023 в 16:00
Начали сажать бандеровцев. Для начала еврейских)))
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0
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SeventyFour (Phoenix)
07.09.2023 в 15:54
Зеля должен быть послідовним. Если этого негодяя посадить то еще 2-х врагов народа надо на лаву підсудних > Ахметова и Порошенко
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