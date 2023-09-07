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Зеленский представил нового министра обороны Умерова: Изменения должны быть мгновенными

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(1 голосов)

Президент представил нового министра обороны

Зеленский представил нового министра обороны Умерова: Изменения должны быть мгновенными

president.gov.ua

Новина українською

Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Рустема Умерова.

Соответствующее видео глава государства обнародовал в соцсетях.

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"Представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова. И стоящие перед ним сейчас задачи. Нужна новая субъектность Министерства обороны. Это министерство, отвечающее за координацию всего сектора обороны.

Украинский воин – ключевой приоритет сил обороны. Если для блага и крепости воина необходимы изменения в деятельности сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными. Это касается всего - от бюрократических процедур, отнимающих время и энергию воинов, до обеспечения наших воинов. Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена. Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал. Их время и силы – это ценность государства", – отметил президент.

Зеленский отметил важность доверия к принимаемым решениям, доверия к проводимым закупкам, доверия к поставке, которая запланирована и осуществляется, и доверия к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины.

Рустема Умерова назначили новым главой Минобороны 6 сентября 2023 года.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.09.2023 в 18:28
Резникова на фронт --быстро срочно
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